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ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Голос Америки. Волкер не поїде на Донбас через погану погоду

Голос Америки 23:25, 23 січня 120 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Курт Волкер не поїде на Донбас через несприятливу погоду, але зустрінеться з Сурковим в Дубаї.

Також у випуску:

Діти та старі люди можуть почати помирати – колишній речник СММ ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків закликає не припиняти продовольчу допомогу ООН на Донбасі.

Оголосили номінантів премії Оскар.

Теги: США Курт Волкер Оскар Оскар-2018 Голос Америки
Джерело: 24 Канал
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