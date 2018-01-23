Голос Америки. Волкер не поїде на Донбас через погану погоду

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Курт Волкер не поїде на Донбас через несприятливу погоду, але зустрінеться з Сурковим в Дубаї.

Також у випуску: Діти та старі люди можуть почати помирати – колишній речник СММ ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків закликає не припиняти продовольчу допомогу ООН на Донбасі. Оголосили номінантів премії Оскар.