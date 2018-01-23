Голос Америки. Волкер не поїде на Донбас через погану погоду
Голос Америки 23:25, 23 січня 120 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – Курт Волкер не поїде на Донбас через несприятливу погоду, але зустрінеться з Сурковим в Дубаї.
Також у випуску:
Діти та старі люди можуть почати помирати – колишній речник СММ ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків закликає не припиняти продовольчу допомогу ООН на Донбасі.
Оголосили номінантів премії Оскар.
Джерело: 24 Канал
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