Голос Америки: Як минула зустріч Трампа із Єлизаветою II
У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп відвідує Великобританію з візитом на найвищому державному рівні, який відбувається на запрошення королеви. На президента США чекали численні церемонії: бенкет у Букінгемському палаці, обід з Єлизавети II та чаювання з принцом Чарльзом.
Також у випуску:
День без новин провів музей новин у Вашингтоні в пам'ять про п'ятдесят чотирьох журналістів, які загинули минулого року, виконуючи свою роботу.
Джерело: 24 канал
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