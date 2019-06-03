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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Голос Америки: Як минула зустріч Трампа із Єлизаветою II

      Голос Америки 108

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – Дональд Трамп відвідує Великобританію з візитом на найвищому державному рівні, який відбувається на запрошення королеви. На президента США чекали численні церемонії: бенкет у Букінгемському палаці, обід з Єлизавети II та чаювання з принцом Чарльзом.

      Також у випуску:

      День без новин провів музей новин у Вашингтоні в пам'ять про п'ятдесят чотирьох журналістів, які загинули минулого року, виконуючи свою роботу.

      blog_ava
      Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: активісти скликають на мітинг під МВС
      3 червня
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      Теги: Великобританія Єлизавета II Дональд Трамп Новини США Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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