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      Голос Америки: Як у США святкують День незалежності

      Голос Америки 24 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – 4 липня щороку відзначають День незалежності США. Цьогоріч американський президент Дональд Трамп вирішив влаштувати масштабний військовий парад у Вашингтоні.

      Також у випуску:

      До порту в Одесі прибули військові кораблі НАТО – канадський фрегат Toronto, британський есмінець D37 Duncan, турецький фрегат F241 Turgutreis, румунський F221 Regele Ferdinand.
       

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      Теги: Голос Америки Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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