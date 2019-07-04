Голос Америки: Як у США святкують День незалежності
У свіжому випуску "Голосу Америки" – 4 липня щороку відзначають День незалежності США. Цьогоріч американський президент Дональд Трамп вирішив влаштувати масштабний військовий парад у Вашингтоні.
Також у випуску:
До порту в Одесі прибули військові кораблі НАТО – канадський фрегат Toronto, британський есмінець D37 Duncan, турецький фрегат F241 Turgutreis, румунський F221 Regele Ferdinand.
Джерело: 24 канал
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