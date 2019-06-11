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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Голос Америки: Якою буде реакція МВФ, якщо відмінять націоналізацію "Приватбанку"

      Голос Америки 59 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що ситуація навколо "Приватбанку" – це "червона лінія" для МВФ, бо якщо націоналізацію відмінять, то це перекреслює всі зобов'язання, які брала на себе Україна.

      Також у випуску:

      Гелікоптер у Нью-Йорку здійснив вимушену посадку на дах будівлі в центрі Мангеттена і це спричинило пожежу. Загинув пілот гелікоптера – він був єдиною особою на борту. Причини катастрофи встановлюються.

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      Теги: Голос Америки Приватбанк НБУ
      Джерело: 24 канал
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