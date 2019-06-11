Голос Америки: Якою буде реакція МВФ, якщо відмінять націоналізацію "Приватбанку"
У свіжому випуску "Голосу Америки" – перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що ситуація навколо "Приватбанку" – це "червона лінія" для МВФ, бо якщо націоналізацію відмінять, то це перекреслює всі зобов'язання, які брала на себе Україна.
Також у випуску:
Гелікоптер у Нью-Йорку здійснив вимушену посадку на дах будівлі в центрі Мангеттена і це спричинило пожежу. Загинув пілот гелікоптера – він був єдиною особою на борту. Причини катастрофи встановлюються.
Джерело: 24 канал
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