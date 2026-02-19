Голова Держекоінспекції заявив, що знайшов у гаражі бабусі 653 тисячі доларів

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження щодо можливого внесення недостовірних даних до декларації тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Державної екологічної інспекції. Йдеться про суму понад 26 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Що задекларував голова Держекоінспекції?

Як зазначається, 3 лютого ОГП зареєстрував провадження за статтею Кримінального кодексу України, що стосується декларування недостовірної інформації. Підставою для цього став обґрунтований висновок Національного агентства з питань запобігання корупції, підготовлений після повної перевірки декларації посадовця за 2024 рік.

За результатами перевірки встановлено, що в поданій декларації містяться відомості, які можуть не відповідати реальним даним на суму понад 26 мільйонів гривень. Цей показник перевищує 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що діяли на момент подання документа.

У межах провадження правоохоронці перевіряють обставини набуття та декларування активів, а також відповідність наданих пояснень встановленим фактичним даним. Справу веде Державне бюро розслідувань.

За інформацією "Радіо Свобода", тимчасовий виконувач обов’язків голови Держекоінспекції Олександр Субботенко пояснив, що задекларовані 653 тисячі доларів готівкою нібито були знайдені ним у гаражі, який він успадкував від бабусі. За його словами, родичка законно отримала ці кошти, працюючи разом із чоловіком, зокрема за кордоном.

Посадовець також заявив, що в його сім'ї нібито є правило конвертувати гривневий еквівалент у долари та залишати необхідну частину для загальножиттєвих витрат, тому підсумовування доходів у гривнях за кожен рік не відповідає "об'єктивним обставинам".

