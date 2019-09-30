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      Голова комітету з питань фінансів Гетманцев був помічником Сівковича, – розслідування

      101 Читать новость на русском
      Данило Гетманцев
      Данило Гетманцев / 5.ua

      Автору скандального законопроєкту 1210, голові парламентського комітету з питань фінансів Данилі Гетманцеву не дозволили у 2017 зайняти посаду судді Касаційного адмінсуду.

      Даний факт з’ясував член Громадської Ради доброчесності Роман Маселко.

      Так, Громадська рада доброчесності виявила низку фактів, які не дозволили йому у 2017 році претендувати на посаду судді Касаційного адмінсуду. У праві на звершення правосуддя йому відмовила і Вища кваліфікаційна комісія суддів.

      Під час конкурсу Громадська рада доброчесності аналізувала інформацію стосовно нього і ми виявили деталі, які змусили зробити негативний висновок. Ми з'ясували, що він мав тісні стосунки, був помічником нардепа Сівковича, який має сумнівну і неоднозначну репутацію, це і дозволило нам говорити про можливу його політичну залежність, або причетність до тих подій, які мали місце в 13 році,
      – зауважив Роман Маселко.

      Також, представники Громадської ради доброчесності встановили його причетність до компанії, на яку за рішенням РНБО були накладені санкції за підозру у фінансуванні тероризму. За словами перевіряючих, сам пан Гетманцев по кожному з пунктів намагався дати роз'яснення.

      Попри це у 2019 році Данила Гетманцева обрано народним депутатом, згодом він запропонував законопроєкт, проти якого виступають ряд промисловців, економістів та міжнародних експертів.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Розслідування
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