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На Google посипалась чергова порція звинувачень щодо роботи YouTube: у чому проблема

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Голова Mozilla звинуватив Google в сповільненні YouTube в браузерах конкурентів
Голова Mozilla звинуватив Google в сповільненні YouTube в браузерах конкурентів / Фото з вільних джерел

Виконавчий директор Mozilla Кріс Петерсон звинуватив компанію Google в умисному погіршенні роботи своїх сервісів у сторонніх браузерах. Зокрема, він стверджує, що за допомогою впровадженої в YouTube бібліотеки Polymer для спрощення і прискорення розробки пошуковий гігант сповільнив відеохостинг в Edge та Firefox.

Про це повідомляє Neowin.

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У своїй заяві Кріс Петерсон розповів, що редизайн YouTube за допомогою Polymer в значній мірі залежить від застарілого API-інтерфейсу Shadow DOM v0, який доступний тільки в Chrome. Як результат, це помітно позначається на роботі сервісу в інших браузерах.

YouTube покладається на Shadow DOM для функціонування в Firefox і Edge, і, що дивно, працює повільніше, ніж вбудована реалізація в Chrome. На моєму ноутбуці первинне завантаження сторінки займає 5 секунд за допомогою цього інструменту і тільки 1 – без нього. Подальша навігація по сторінках така ж,
– наголосив Петерсон.

Він зазначив, що користувачі Edge і Firefox можуть вдатися до сторонніх розширень, які запускають YouTube без Polymer, а разом з цим і підвищують швидкість роботи сайту. Також можна використовувати неактуальну версію YouTube, доступну в Internet Explorer 11 та інших застарілих браузерах.

Варто зазначити, що в Google поки ніяк не відповіли на це звинувачення.

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Теги: Техно Інтернет YouTube Mozilla
Джерело: 24 Канал
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