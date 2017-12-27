Голова "Укроборонпрому" вже давно подав у відставку, – ЗМІ

Гендиректор державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов подав у відставку зі своєї посади.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на джерело.

Зазначимо, 27 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що підпише подання на ім’я Президента України про звільнення гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова.

Проте джерело видання стверджує, що Романов подав у відставку ще до цієї заяви прем'єр-міністра Гройсмана.

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Джерело також додало, що зазначена заява про відставку Романова була погоджена з Президентом України Петром Порошенком.