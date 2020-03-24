Голови комітетів Верховної Ради віддали службові машини лікарям

Верховна Рада України вирішила тимчасово передати у користування лікарням міста Києва 25 автомобілів. Вони можуть бути використані для забезпечення потреб лікарів та іншого медичного персоналу.

Ініціатива такого кроку належить спікеру Дмитру Разумкову, повідомляє Верховна Рада України.

До слова Деяких медиків в Києві возитимуть на роботу на автівках Ради

Сьогодні нашим лікарям ці машини потрібні більше, ніж Верховній Раді. Тож я дякую всім головам комітетів та працівникам апарату за підтримку такого рішення. Рух міського транспорту зараз обмежено, а найбільшої допомоги в таких умовах потребують саме медики,

– наголосив Разумков.

Голова парламенту наголосив, що усі повинні об'єднати власні зусилля і максимально допомагати тим, хто перебуває на передовій боротьби з поширенням коронавірусу.

Ці 25 автомобілів – це службові автівки голів комітетів Верховної Ради. Крім того, у парламенті розповіли і про те, хто заправляє авто для медиків:

Дмитро Разумков – за власні гроші купив і передав 5,8 тисячі літрів пального;

власник мережі АЗС UPG Володимир Петренко – 12,5 тисячі літрів;

співвласник мережі KLO В'ячеслав Стешенко – 12,5 тисячі літрів;

гендиректор групи SOCAR Ельчін Мамедов – 10 тисяч літрів.

Яким лікарням дістануться автомобілі

Усі 25 автівок передадуть лікарням Києва, які визначені як госпітальні бази для боротьби з коронавірусом. Загалом у столиці таких 7:

Олександрівська клінічна лікарня міста Києва;

Київська міська клінічна лікарня №4;

Київська міська клінічна лікарня №9;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київська міська дитяча клінічна лікарня №1;

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Дмитро Разумков про передачу автомобілів лікарням: дивіться відео