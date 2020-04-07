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      Голові "Нафтогазу" Юрію Вітренку шукають заміну, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Юрій Вітренко може залишити "Нафтогаз" / GettyImages

      На початку квітня з "Нафтогазу" пішов топ-менеджер Андрій Фаворов. Нині з'явилася інформація, що ще одна людина може залишити посаду –виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.

      Про те, що Вітренку шукають заміну, пише "Економічна правда" з посиланням на власні джерела.

      Раніше Топменеджер "Нафтогазу" Фаворов йде з посади: що відомо

      Як повідомляє видання, "Нафтогаз" активно шукає фахівця, якому можна було б довірити Третейський суд в Гаазі проти Росії за експропріацію "Чорноморнафтогазу". Зазначається, що кілька тижнів тому в "Нафтогазі" запустили радикальне переформатування управлінської вертикалі. Його автор – нідерландець Отто Ватерландер, якого у січні призначили виконавчим директором НАК з питань трансформації.

      Повідомляється, що саме через розбіжності з Ватерландером покинув "Нафтогаз" голова газового дивізіону Андрій Фаворов.

      Що відомо про Вітренка? 

      Український економіст та фінансист, гендиректор інвестиційної компанії "ЕйВайЕй кепітал" (AYA Capital). Син одіозної політикині Наталії Вітренко

      До квітня 2020-го був членом Наглядової ради Укроборонпрому. 

      Після подій у 2014 році Вітренко у "Нафтогаз Україна" сформулював стратегію оборони в "газовій війні", яку веде Росія проти України та очолив її реалізацію. Серед найважливіших досягнень Юрія Вітренка:

      • Виграні арбітражні справи проти "Газпрому", що були вирішені за правилами Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма.
      • Диверсифікація постачання газу, що дозволила Україні позбутися залежності від "Газпрому".

      Зауважимо, що прізвище Вітренка називали серед найбільш реальних кандидатів на посаду прем'єр-міністра України, коли президент Зеленський шукав заміну Гончаруку.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Газ Газпром Юрій Вітренко Нафтогаз
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