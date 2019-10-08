Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція

Сьогодні я розповім вам про те, як кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз. Про почуває себе захищеним – це не жарт, а одна з головних цілей міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Минулого тижня Верховна Рада затвердила програму Уряду, в якій Аваков поставить собі саме таку ціль.

Якщо ціль, то і критерій оцінки роботи міністра. Нагадаю, того міністра, який вже п’ять років страшно реформує своє відомство. Тож хто, як не міністр відповідає за дно, в якому його відомство знаходиться.

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А дно, в якому відомство Авакова його ж зусиллями знаходиться, глибоке. Давайте розкажу вам проте, як два останні тижні страшно реформовані мєнти Авакова захищали нас від фізичних загроз.

Дії поліцейських в Ужгороді

В Ужгороді 13 вересня мєнти Авакова вибили громадянину передні зуби і крутили його на палиці. Чоловік від болю вистрибнув з вікна четвертого поверху відділення поліції. Це наслідки почування себе захищеними від мєнтів Авакова.

Вони силою заштовхали мене у машину і привезли до відділення. І тут наділи наручники і почали знущатися. Били, один із поліцейських навіть дістав пістолет, перезарядив його і сказав, що може вистрілити мені в ногу і йому нічого не буде,

– розповів чоловік.

За словами адвоката, потерпілого катували, вибиваючи свідчення, ніби він скоїв якісь крадіжки: "Вони в наручниках підвішували його на палиці і крутили. Потім били кийком по зубах, тепер у потерпілого немає зубів, розбите підборіддя. Били по ребрах". Нагадаю, що вистрибнув чоловік з четвертого поверху поліцейського відділення. Ви уявляєте, що треба було робити з людиною, щоб та вистрибнула з четвертого поверху.

В підсумку в хлопця відкритий перелом руки, вибиті зуби, травмоване підборіддя, зміщені кістки таза. Уже в лікарні до нього приходили мєнти Авакова і вимагали, щоб він підписав документи, що претензій до них не має.



Постраждалий чоловік

Ви вже починаєте відчувати себе захищеним поліцією від фізичних загроз? Ні? То ви роботи Авакова просто ще не відчули. Зараз вам ще розкажу, слухайте.

Наступного дня в тому ж Ужгороді мєнти з самого ранку забирають з дому 32-во річного мешканця. Тримають його у відділенні до другої дня, де за словами чоловіка, катують, змушуючи підписати свідчення про крадіжку.

Зацитую вам свідчення потерпілого: "У кімнаті було семеро осіб: їхній начальник, два представника слідства. Вони зіставляли два стільці, просовували під руки ломик і починали крутити. Біль жахливий, розриває і зап'ястки, і передпліччя".

Вже приходить до вас відчуття безпеки від діяльності мєнтів Авакова? Чи, може, ви думаєте, що безпечно себе відчувають лише мешканці Ужгорода? Ні, не лише. Слухайте, що ще начудили орли Авакова лише за два минулі тижні.

Дії поліцейських в Броварах

У Броварах 26 вересня київської області працівник поліції охорони, будучи бухим, в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті "Аваківський чорт" скоїв наїзд на сімейну пару та велосипедиста. Від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік та велосипедист отримали серйозні травми.



ДТП через поліційського

29 вересня п'яний мєнт з таким же бухим синочком відбили битою селезінку підлітку і напали на жінку та двох чоловіків, яка спробували його захистити. Рятуючи життя підлітка, лікарі були змушені видалити йому селезінку.

Перші два днів після нападу мєнти Авакова затягали передачу справи до ДБР та не проводили слідчих дій "по-гарячому". Одним словом – робили все, щоб підозрювані встигли сховати ключові докази. Окремі місцеві працівники поліції чинили тиск на потерпілого, свідків, рідних, їхніх колег та друзів.

Журналістам вдалося з’ясувати, що нападники живуть у будинку відразу поруч з місцем нападу. За словами місцевих мешканців, вони неодноразово помічали обох нападників – батька та сина вгашеними.

Зацитую вам свідчення мешканців: "Вони, буває, кілька днів поспіль п’ють і влаштовують удвох дебоші поруч з будинком. Через що ми вже лише в цьому році мінімум десять разів зверталися до поліції з проханням навести порядок. Реакції практично ніколи не було. Цей напад є кульмінацією їхньої безкарності".

Ну як, шановні глядачі, ви вже більше відчуваєте, як мєнти Авакова захищають нас від фізичних загроз? Не відчуваєте? Ну, тоді, мабуть, останній випадок для закріплення відчуття безпеки від Авакова і його мєнтів.

Дії поліцейських на Кіровоградщині

3 жовтня п'яний поліцейський на Mercedes убив велосипедиста на Кіровоградщині. Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та помер у лікарні, не приходячи до тями.

Давайте підсумуємо. За два тижні вгашені мєнти Авакова вбили чоловіка і жінку, відбили нирку підлітку, катували двох громадян, один з яких врятувався, вистрибнувши з четвертого поверху. Все це скотство підсумок п’яти років роботи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Ви думаєте, описані мною випадки це все, що накоїли мєнти Авакова? Ні, далеко не все. Про ці випадки ми взнали лише через те, що підлеглим Авакова не вдалося їх приховати. Як думаєте скільки злочинів сховати їв далося? Десятки, сотні? Я не знаю, навіть думати про це страшно.

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"Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз", – ціль міністра "технократа" Авакова в новому Уряді. Тільки безумець почуватиме себе в безпеці з такими міністром внутрішніх справ. Нагадаю, що звільнити Авакова можуть народні депутати України.