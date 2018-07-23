Головні новини 23 липня: "Столичне море", поляк влаштував різанину у Києві

Погода у Києві у понеділок, 23 липня паралізувала рух на автошляхах, що призвело до довжелезних заторів. З невідомих причин іноземець напав на перехожого та наніс йому чисельні удари ножем, від яких останній невдовзі помер у лікарні. Група українських туристів не можуть вилетіти з аеропорту Барселони до Борисполя у Київ через скасування рейсу авіакомпанії YanAir.

"Паводок" у Києві

У Києві сильна злива затопила проїжджу частину під естакадою на станції метро "Лівобережна". Через це на дорозі утворилися чималі затори.

Дивіться відео наслідків зливи у Києві:

Дивіться відео з затопленою дорогою під естакадою в Києві:

Різанина у Києві

Уночі, 23 липня, у поліцію надійшов виклик з Деснянського району Києва. Перехожі виявили тіло людини з множинними ножовими пораненнями. Слідчо-оперативна група з допомогою камер спостереження, які встановлені у Києві в рамках програми "Безпечна столиця", визначила причетного до злочину чоловіка та розіслала його прикмети для перехоплення.

Та невдовзі наряд поліції на одній із сусідніх вулиць побачив, як невідомий б'є ножем жінку. Поліцейські викликали потерпілій швидку, а нападника – затримали. Він виявився схожим за описом на чоловіка, ймовірно причетного до вбивства.

Під час затримання зловмисник кидався з ножем на працівників поліції, тому був поранений у ноги з табельної зброї та госпіталізований до лікарні.

Підозрюваний – громадянин Польщі, 1989 року народження. Слідчими розпочато кримінальне провадження щодо замаху на вбивство, умисного вбивства та посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Пізніше Прокуратура Києва погодила йому повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства чоловіка та замаху на вбивство жінки.

Зіпосований відпочик українських туристів

У понеділок, 23 липня, українські туристи застрягли в Барселоні. За розкладом, літак з аеропорту "Бориспіль" мав вилетіти до Барселони о 3:10, проте виліт відкладали на 12:25.

У Join UP! сповістили, що рейс YE5301 Київ – Барселона вилетів о 13:20 з аеропорту "Бориспіль". В авіакомпанії YanAir відзначили, що затримка рейсу трапилася з технічних причин. Туристи прибули в аеропорт, але не проходили паспортний і митний контролі. Зазначається, що у зв'язку з затримкою українці можуть претендувати на компенсацію.

Люди майже не пам'ятають дитинство

Науковці провели дослідження і встановили, що меншу половину подій з дитинства, які людина пам’ятає, не відбувалися. Відтак, 38% людей відповіли, що пам’ятають себе до 2 років, а ще майже тисяча зізналася, що мають спогади віком до року. Науковці відзначили тенденцію: чим старшою людина була, тим більш ранні спогади вона називала.

Проте науковці, проаналізувавши лексику і сам сюжет, зробили висновок, що ці спогади є помилковими. Вони були сформовані штучно на основі розповідей інших членів сім'ї та фотографій.

Відтак, майже 40% спогадів не відповідали дійсності.