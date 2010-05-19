Зокрема, як повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, керівник управління і двоє начальників відділів Податкової інспекції вимагали у підприємця 2 тис. доларів США. За ці гроші чиновники обіцяли усіляке сприяння у діяльності бізнесмена.

“Втім, чоловік платити не став. Натомість, звернувся за допомогою до Управління по боротьбі з організованою злочинністю Львівщини. Горе-чиновників спіймали на гарячому — одразу ж після отримання хабара. Під час огляду в кабінеті одного з них правоохоронці виявили 14 тисяч гривень і 800 доларів США”, — йдеться у повідомленні ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області.

Начальник ГУ МВС України у Львівській області Михайло Цимбалюк на запитання, чи є серед затриманих сестра народного депутата Андрія Парубія, відповів: "Є Олена Парубій".

"Перевірка заяви підприємця проводилася спільно з підрозділом по протидії корупції Державної податкової адміністрації. Жодної політики тут немає, і коли підприємець написав заяву в УБОЗ — в ній не було прізвищ, там були посади осіб, які вимагали хабар", — сказав Микола Цимбалюк.

Він також зазначив, що нікого зі згаданих осіб не затримували і у правоохоронні органи не доправляли. "Це не було затримання. Усі події відбувалися в приміщенні податкової", — заявив начальник обласної міліції Львівщини.

"Матеріали передано в прокуратуру, вирішується питання щодо порушення кримінальної справи", — додав він.