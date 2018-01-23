Головою наглядової ради "Укроборонпрому" став ректор КПІ Згуровський

На засіданні наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" її головою було обрано ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" Михайла Згуровського.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Окрім того, заступником голови обрано екс-головнокомандувача Військово-повітряних сил України, генерал-лейтенанта Ярослава Скалька.

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"Наглядова рада закликала Кабінет міністрів України якомога швидше призначити ще двох членів наглядової ради, які мають бути іноземними фахівцями світового рівня із міжнародним військовим і управлінським досвідом", – мовиться у повідомленні держконцерну.

Також наголошується, що один з цих іноземних фахівців повинен обійняти посаду другого заступника голови ради.