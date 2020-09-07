У свіжому випуску "Є питання" за 7 вересня – голова Луганської ОДА Сергій Гайдай назвав розрив економічних зв'язків з непідконтрольними територіями "політичними спекуляціями". Мовляв, торгівлю з бойовиками треба відновлювати. Проте згодом заявив, що обставини змінились. Ймовірно, на думку чиновника вплинуло загострення на Донбасі.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: На 42-ий день майже повного припинення вогню російські найманці знову почали застосовувати зброю. Цьому передували погрози одного з їхніх ватажків – Дениса Пушиліна.