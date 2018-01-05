Гомофобний номер "95 Кварталу" "Буратіно": за 1+1 взялась Нацрада

Після того, як розгорівся скандал навколо новорічного номера "95 Кварталу" "Буратіно", в якому принижували права секс-меншин, за 1+1 взялась Нацрада.

Про це пише видання "Радіо Свобода".

Як розповів член Нацради Сергій Костинський, хоч жоден з обурених активістів до відомства ще не звертався, вони вже розпочали моніторинг каналу 1+1.

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За його словами, за тиждень стане відомо, чи проводитиме Нацрада перевірку каналу. Відтак, якщо буде знайдене порушення, то на канал можуть накласти штраф "за заклики до ненависті в ефірі".

"Що стосується розпалювання ворожнечі – це є ключова історія…Ми знаємо, що факти дискримінації представників меншин у телерадіоефірі траплялися. Але якщо підтвердяться ознаки порушення, це може стати першим кейсом і створити прецедент", – розповів Сергій Костинський.

Нагадаємо, 4 січня близько 10 активістів влаштували акцію протесту під стінами каналу 1+1. Людей обурив один із номерів 95 Кварталу – "Буратіно", в якому "Буратіно" зробив камін-аут, за це від нього усі відхрещуались і натякали на образливі слова.