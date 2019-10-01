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      Гончарук анонсував проблеми для ФОПів

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      Гончарук анонсував проблеми нечесним ФОПам
      Гончарук анонсував проблеми нечесним ФОПам / president.gov.ua

      Фізичним особам-підприємцям не варто хвилюватись через наміри Кабміну. Однак інша справа із бізнесом, який спеціально відкриває велику кількість ФОПів, щоб виплачувати менше податків.

      Навіть із такою категорією бізнесу уряд поводитиметься гуманно, про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу ICTV.

      Це цікаво: Гончарук запевнив, що уряд не планує підвищувати податки

      Так, їм дадуть час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали в правовому полі.

      Малим переживати нема чого. Але тим, хто дійсно великий, середній і приховує це, намагається робити з себе 100-200 і більше маленьких приватних підприємців, у тих дійсно будуть проблеми,
      – сказав він.

      Для прикладу Гончарук назвав ресторани, де заради цієї оптимізації розрахунки проводяться через кілька ФОПів. За словами Гончарука, у такому разі чесний заклад програє нечесному.

      Які зміни вже запровадили у ВР?  Депутати від"Слуги народу" розробили законопроєкти, які передбачають запуск в Україні роботи підприємців із електронними касовими апаратами (або РРО – реєстраторами розрахункових операцій). У такий спосіб законодавці хочуть вивести з тіні торгівлю товарами й послугами. 

      Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби. Однак  також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.

      Окрім того, законопроєкт передбачає так званий "кешбек".  Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Податки Бізнес
      Джерело: 24 канал
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