Гончарук спрогнозував, що буде з гривнею в 2020 році

Уряд сподівається, що в 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні щодо іноземних валют збережеться. Щодо ослаблення нацвалюти перед новорічними святами - це традиційне явище.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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"Ми пов'язуємо це невелике ослаблення гривні перед Новим роком зі спекулятивним попитом. Традиційно, перед Новим роком, люди змінюють долар, купують гривню, аби придбати якісь подарунки, або іншим чином витратити гроші", – сказав прем'єр.

Очільник Кабміну пов'язав зміцнення національної валюти наприкінці 2019 року з довірою українців до держави, що зростає. За його словами, стабільна гривня – "це добре макроекономічно".

Я думаю, що тенденція до зміцнення гривні, яка була в цьому році, збережеться і в наступному. Я це пов'язую з тим, що поступово у людей, у бізнесу повертаються довіра до держави,

– заявив Гончарук.



Як змінювалась валюта за часів незалежності України / Інфографіка 24 каналу