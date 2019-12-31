10:26
31 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарову відкачали після корпоративу. Ізоляція Росії
      Вєсті Кремля
      20:11, 30 грудня
      Вєсті.UA: Хто виконав бажання Зеленського. Творчий Кличко
      Вєсті.UA
      19:35, 30 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Гончарук спрогнозував, що буде з гривнею в 2020 році

      3697 Читать новость на русском
      Гончарук спрогнозував, що буде з гривнею у 2020 році / Фото 24 каналу

      Уряд сподівається, що в 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні щодо іноземних валют збережеться. Щодо ослаблення нацвалюти перед новорічними святами - це традиційне явище.

      Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

      Цікаво: Яким буде курс долара в 2020 році в Україні: прогноз

      "Ми пов'язуємо це невелике ослаблення гривні перед Новим роком зі спекулятивним попитом. Традиційно, перед Новим роком, люди змінюють долар, купують гривню, аби придбати якісь подарунки, або іншим чином витратити гроші", – сказав прем'єр.

      Очільник Кабміну пов'язав зміцнення національної валюти наприкінці 2019 року з довірою українців до держави, що зростає. За його словами, стабільна гривня – "це добре макроекономічно".

      Я думаю, що тенденція до зміцнення гривні, яка була в цьому році, збережеться і в наступному. Я це пов'язую з тим, що поступово у людей, у бізнесу повертаються довіра до держави,
      – заявив Гончарук.

      Як змінювалась валюта за часів незалежності України
      Як змінювалась валюта за часів незалежності України / Інфографіка 24 каналу

      Який курс долара і євро в обмінниках України
      сьогодні
      6344
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Курси валют Гривня Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:09 Найкращі смартфони Xiaomi 2019 року – підбірка Техно 24
      Анастасія Можаровська 162
      сьогодні , 10:00 Netta, Editors та Oh Wonder: хто з світових виконавців зняв кліп в Україні у 2019 році
      Олена Булан 30
      13 грудня , 20:10 Електричний камін у дитячій: як облаштувати затишок для найрідніших
      1387
      сьогодні , 09:00 Європа може залишитися на самоті
      Борис Немировський 319
      сьогодні , 08:15 Замовні вбивства та масштабні пожежі: гучні кримінальні справи 2019 року
      Анна Брикова 150
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук