Корпорація Google заявила про запуск музичного сервісу YouTube Music. У компанії вже був цей додаток, однак його функціональні можливості вкрай обмежені.

Про це пише akket.com.

16 травня Google презентувала стрімінговий сервіс Google Play Music, на якому, власне, можна слухати музичні треки.

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Так, вже наступного тижня доступ до YouTube Music отримають жителі США, Австралії, Нової Зеландії, Мексиці та Південній Кореї. А вже протягом місяця цей сервіс стане доступний в Канаді, Німеччині, Франції, Великобританії та інших європейських країнах.

YouTube Music матиме функцію для рекомендації контенту – додаток буде підбирати музику не тільки на основі історії вже прослуханих треків, але і з урахуванням місця розташування користувача.

Окрім того, Google буду регулярно створювати нові плейлисти для різних сценаріїв, наприклад, для відпочинку, занять спортом, пробудження тощо.

За преміум-доступ треба заплатити 9,99 доларів (260 гривень), але цей цінник для користувачів з США.