15:17
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Google анонсувала операційну систему Android 9.0 Pie: користувачі вже можуть її тестувати

285 Читать новость на русском
Представили Android 9.0 Pie
Представили Android 9.0 Pie / Фото з відкритих джерел

Компанія Google офіційно анонсувала нову версію Android – Android 9.0 Pie. Цікаво, що користувачі смартфонів Pixel вже можуть протестувати нову операційну систему.

Про це повідомляє видання The Next Web.

При цьому пристрої інших виробників, які були частиною бета-програми спільно з Google, отримають оновлення до кінця осені. Це такі пристрої: Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Essential Phone, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 і OnePlus 6.

Читайте також: Який смартфон Xiaomi першим оновиться до Android Pie

Google анонсувала операційну систему Android 9.0 Pie

Google офіційно анонсувала операційну систему Android 9.0 Pie

Android Pie стала 9 релізом Android. В оновленій версії з’явились кілька нових функцій, в основному орієнтованих на використання штучного інтелекту, щоб зробити ваш телефон більш розумним.

Серед найважливіших оновлень Google називає Adaptive Battery, програма аналізує інтенсивність використання додатків з перерозподілом ресурсів батареї на найбільш популярні, Adaptive Brightness – аналізує призначені для користувача налаштування яскравості в залежності від сценарію, App Actions – прогнозує подальші дії з додатками під час постановки завдання або підключення пристрою та аналізатор активності.

Окрім того, аби забезпечити додатковий захист, Google запускає підтримку виділених чіпів безпеки, які можуть захистити конфіденційні дані, обмежить доступ додатків до мікрофона, камери та іншим датчиків телефону.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Смартфони Google Android
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сьогодні, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сьогодні, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
сьогодні, 10:01 Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сьогодні, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 серпня, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
В Індії телефон став причиною смерті підлітка
 1 квітня , 17:09
iPhone X Plus може встановити рекорд серед смартфонів
24 червня , 14:07
Lenovo планує випустити перший смартфон із підтримкою 5G
 1 серпня , 09:05
Який смартфон краще купити: Xiaomi Mi MAX 3 чи Huawei Honor Note 10
сьогодні , 21:06
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук