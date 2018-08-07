Google анонсувала операційну систему Android 9.0 Pie: користувачі вже можуть її тестувати

Компанія Google офіційно анонсувала нову версію Android – Android 9.0 Pie. Цікаво, що користувачі смартфонів Pixel вже можуть протестувати нову операційну систему.

Про це повідомляє видання The Next Web.

При цьому пристрої інших виробників, які були частиною бета-програми спільно з Google, отримають оновлення до кінця осені. Це такі пристрої: Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Essential Phone, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 і OnePlus 6.

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Google офіційно анонсувала операційну систему Android 9.0 Pie

Android Pie стала 9 релізом Android. В оновленій версії з’явились кілька нових функцій, в основному орієнтованих на використання штучного інтелекту, щоб зробити ваш телефон більш розумним.

Серед найважливіших оновлень Google називає Adaptive Battery, програма аналізує інтенсивність використання додатків з перерозподілом ресурсів батареї на найбільш популярні, Adaptive Brightness – аналізує призначені для користувача налаштування яскравості в залежності від сценарію, App Actions – прогнозує подальші дії з додатками під час постановки завдання або підключення пристрою та аналізатор активності.

Окрім того, аби забезпечити додатковий захист, Google запускає підтримку виділених чіпів безпеки, які можуть захистити конфіденційні дані, обмежить доступ додатків до мікрофона, камери та іншим датчиків телефону.

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