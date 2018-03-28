Google Maps додав українську мову

Після оновлення Google Maps додав підтримку ще 39 нових мов. У переліку є українська.

Про це розповів менеджер програм Google Атсуко Ямагамі на офіційному блозі компанії.

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"14 років тому Google Maps виглядали зовсім по-іншому і були тільки англійською. Тепер понад мільярд людей використовують Карти Google, щоб відкрити нові місця, знайти кращі маршрути для водіння, їзди на велосипеді та ходити у пішохідні маршрути", – написав Атсуко Ямагамі.

Окрім української Google Maps додав такі мови: африкаанс, албанська, амхарська, вірменська, азербайджанська, боснійська, бірманська, хорватська, чеська, датська, естонська, філіппінська, фінська, грузинська, іврит, ісландська, індонезійська, казахська, кхмерська, киргизька, лаоська, латиська, литовська, македонська, малайська, монгольська, норвезька, персидська, румунська, сербська, словацька, словенська, суахілі, шведська, турецька, узбецька, в'єтнамська і зулу.

Google Maps додав 39 мов, серед них і українська