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Google офіційно перестала бути "корпорацією добра": журналісти назвали причину

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Google офіційно перестала бути
Google офіційно перестала бути "корпорацією добра" / Фото з вільних джерел

З 2000 року в кодексі робітників корпорації Google один із пунктів звучить "Не будь злом" (Dont’t be evil). Саме через такий девіз компанію називають "корпорацією добра", проте "пошуковий гігант" нещодавно втратив це звання через те, що фраза зникла із кодексу.

Про це повідомляє akket.com.

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Співробітники видання Gizmodo перевірили кодекс працівників Google і з'ясували, що компанія прибрала звідти фразу Dont't be evil ("Не будь злом"), присутню там майже 18 років. Коли саме вона зникла – невідомо, однак це зовсім точно сталося в період з кінця квітня, тобто зовсім нещодавно. Все це означає, що американська Google більше офіційно не може іменуватися "корпорацією добра", тому як тепер ніякого зв'язку з такою назвою більше немає.

Сама компанія ніяк не коментує таку інформацію, але у журналістів вже є думка щодо всієї цієї ситуації. Американські ЗМІ впевнені, що керівництво Google вирішило прибрати цю фразу з кодексу через масове невдоволення своїх співробітників, які засуджують допомогу "пошукового гіганта" Пентагону та іншим військовим відомствам США. Всі такі люди вважають, що допомагати військовим – неправильно, тому як це не призведе ні до чого хорошого.

Працівники Google, які звинувачують компанію в створенні військових технологій, часто посилалися на фразу Dont't be evil ("Не будь злом") в кодексі, тим самим аргументуючи свою відмову працювати над тими чи іншими проектами. Тепер у них не буде можливості посилатися на такий аргумент, тому як він пропав з кодексу. Звичайно, можливі й інші варіанти такого вчинку з боку компанії, проте найпростішою і очевидною є саме така.

Теги: Новини США Інтернет Техно Google
Джерело: 24 Канал
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