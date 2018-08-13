Google отримала перші скарги на оновлення операційки до Android 9.0 Pie

Оновлення програмного забезпечення – звичайна практика для поліпшення функціональності ґаджетів. Проте, часто код оновлення має і прикрі помилки, з одною з яких зіткнулися власники Google Pixel XL, які отримали довгоочікуване оновлення одразу після релізу дев'ятої версії Android.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Після оновлення до Android 9.0 Pie володарі Pixel XL виявили проблему з акумулятором при використанні кабелів стандарту USB-PD. У новій версії мобільної ОС функція швидкої зарядки перестала працювати, а статус, який відображається на дисплеї, сигналізує власникам про повільну зарядку або зовсім її відсутність. У деяких випадках пристрій відмовлялося заряджатися від блоків живлення сторонніх виробників.

Раніше з такою проблемою стикалися і користувачі, які встановили бета-версію Android 9.0 DP4, в результаті вона перекочувала і в фінальну версію. Примітно, що перше повідомлення зі скаргою на порталі Google Issue Tracker представники компанії закрили з позначкою "Неможливо виправити". Після створення аналогічного поста один із співробітників Google попросив всіх, хто зіткнувся з помилкою, надіслати детальний звіт про те, що трапилося.

Огляд основних переваг Android 9.0 Pie – дивіться відео

На даний момент власникам Pixel XL залишається лише очікувати чергового патча, який зможе виправити цю проблему. Варто відзначити, що на пристроях Pixel 2 та Pixel 2 XL такої помилки не спостерігалося.

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