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Google Pixel 3 XL вже можна придбати на чорному ринку: ціна шокує

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Google Pixel 3 XL з'явився на чорному ринку
Google Pixel 3 XL з'явився на чорному ринку / AH

Смартфон Google Pixel 3 XL неодноразово з’являвся на інсайдерських фотографіях та навіть відео. Проте, як виявилося, Google припустилася куди більшої помилки: флагманський смартфон вже встиг з’явитися на чорному ринку задовго до офіційного анонсу.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Оголошення про продаж Google Pixel 3 XL з'явилося в Telegram. За словами продавця, першим покупцем новинки став блогер Іван Лучків, який раніше опублікував відеоролик з докладною демонстрацією ґаджета. Повідомляється, що кількість смартфонів обмежена, і всі вони знаходяться на складі у Великобританії. Доставку нібито можна оформити через DHL і FedEx. Також посередник стверджує, що Google не має змоги віддалено заблокувати пристрої.

Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3 XL вже можна купити на чорному ринку

Крім предрелізного Pixel 3 XL, за який просять 2 000 доларів (близько 52 940 гривень), невідомий пропонує і Pixel 2 XL за ціною в 665 доларів (близько 17 600 гривень) за версію 128 ГБ з повним комплектом. За "голий" апарат просять менше – 565 доларів (близько 14 960 гривень).

Google Pixel 3 XL
Окрім Google Pixel 3 XL в Telegram продають і Pixel 2 XL

Служба безпеки та юристи Google вже зв'язалися з представниками заводу Foxconn, щоб прояснити ситуацію і з'ясувати, як смартфони могли опинитися на чорному ринку до серійного випуску.

Відзначимо, що Google Pixel 3 XL ще не був офіційно представлений: імовірно, анонс повинен відбутися 4 жовтня 2018 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Ціни Google
Джерело: 24 Канал
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