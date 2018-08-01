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Google представила нову кумедну рекламу операційної системи Chrome OS

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Google представила нову кумедну рекламу Chrome OS
Google представила нову кумедну рекламу Chrome OS / Фото з вільних джерел

Операційну систему Chrome OS тяжко назвати гідним конкурентом для macOS та Windows. Повноцінною операційкою для комп'ютера її також тяжко назвати. Тим не менше в ній є деякі переваги над найпопулярнішими операційними системами, які Google продемонструвала в новій рекламі.

Про це повідомляє Android Insider.

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Можливості macOS і Windows вище, ніж можливості Chrome OS. Можливо, саме з цієї причини стабільність роботи цих систем нижче. Google показала в рекламі все, що ми ненавидимо: пляжний м'ячик завантаження з macOS, пісочний годинник з Windows, повідомлення про помилки, оновлення та нарешті, синій екран.

Всього цього не бачать користувачі Chromebook, і саме на цьому хотіла загострити увагу компанія Google. Крім того, в ролику були показані додатки, які доступні користувачам Chromebook. Серед них є ті, які прийшли на платформу з Google Play і спочатку створювалися для Android. Втім, це не заважає Google заявляти, що на Chromebook доступні Lightroom, Netflix і PUBG Mobile.

Реклама операційної системи Chrome OS від Google – дивіться відео

 

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Теги: Техно Ґаджети Google ноутбук
Джерело: 24 Канал
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