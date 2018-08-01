Google представила нову кумедну рекламу операційної системи Chrome OS

Операційну систему Chrome OS тяжко назвати гідним конкурентом для macOS та Windows. Повноцінною операційкою для комп'ютера її також тяжко назвати. Тим не менше в ній є деякі переваги над найпопулярнішими операційними системами, які Google продемонструвала в новій рекламі.

Про це повідомляє Android Insider.

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Можливості macOS і Windows вище, ніж можливості Chrome OS. Можливо, саме з цієї причини стабільність роботи цих систем нижче. Google показала в рекламі все, що ми ненавидимо: пляжний м'ячик завантаження з macOS, пісочний годинник з Windows, повідомлення про помилки, оновлення та нарешті, синій екран.

Всього цього не бачать користувачі Chromebook, і саме на цьому хотіла загострити увагу компанія Google. Крім того, в ролику були показані додатки, які доступні користувачам Chromebook. Серед них є ті, які прийшли на платформу з Google Play і спочатку створювалися для Android. Втім, це не заважає Google заявляти, що на Chromebook доступні Lightroom, Netflix і PUBG Mobile.

Реклама операційної системи Chrome OS від Google – дивіться відео

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