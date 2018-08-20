Google представить новий ґаджет до кінця цього року

Компанія Google готується представити новий пристрій для «розумного» будинку вже до кінця 2018 року. Чутки про це розповсюджує Nikkei Asian Review. Згідно із новою інформацією, новий пристрій отримає підтримку Google Assistant та дасть змогу корпорації серйозно конкурувати із Amazon.

Про це повідомляє Android Police.

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Мова йде про смарт-дисплеї з Assistant. Новинка повинна скласти конкуренцію Amazon Echo Show і вийти на ринок до зимових свят. Аксесуар дебютує під брендом Google Home, але його точна назва залишається в секреті.

Набір функцій апарата не буде відрізнятися від таких самих, як у Lenovo Smart Display. Google планує продати 3 мільйони розумних дисплеїв, в той час як Amazon відвантажила лише 315 тисяч Echo Show.



Lenovo Smart Display

Якщо витік виявиться достовірним, то новий Google Home вперше анонсують вже в жовтні.

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