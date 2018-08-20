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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Google представить новий ґаджет до кінця цього року

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Google представить новий ґаджет до кінця цього року
Google представить новий ґаджет до кінця цього року / Фото з вільних джерел

Компанія Google готується представити новий пристрій для «розумного» будинку вже до кінця 2018 року. Чутки про це розповсюджує Nikkei Asian Review. Згідно із новою інформацією, новий пристрій отримає підтримку Google Assistant та дасть змогу корпорації серйозно конкурувати із Amazon.

Про це повідомляє Android Police.

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Мова йде про смарт-дисплеї з Assistant. Новинка повинна скласти конкуренцію Amazon Echo Show і вийти на ринок до зимових свят. Аксесуар дебютує під брендом Google Home, але його точна назва залишається в секреті.

Набір функцій апарата не буде відрізнятися від таких самих, як у Lenovo Smart Display. Google планує продати 3 мільйони розумних дисплеїв, в той час як Amazon відвантажила лише 315 тисяч Echo Show.

Lenovo Smart Display
Lenovo Smart Display

Якщо витік виявиться достовірним, то новий Google Home вперше анонсують вже в жовтні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ґаджети Техно Побутова техніка Google
Джерело: 24 Канал
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