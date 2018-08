Google представила операційну систему Android 9.0 Pie для бюджетних смартфонів

Компанія Google офіційно представила версію операційної системи Android 9.0 Pie для бюджетних смартфонів (Go edition). Ця ОС підходить для недорогих пристроїв, що мають гігабайт пам’яті.

Як запевняють у Google, Android 9.0 Pie (Go edition) допомагає вирішити найбільш поширені проблеми власників смартфонів початкового рівня: зберігання даних, продуктивність, управління даними, безпека тощо.

Читайте також: Операційна система Android Pie блокує популярні додатки: як з цим боротися

Окрім того, ця операційна система отримає спеціальні додатки Go, створені для недорогих смартфонів.

Також оновляться ключові програми. Наприклад, з'явилася можливість зачитувати веб-сторінки вголос з виділенням кольором кожного читаного слова.

"YouTube Go спрощує перегляд відео, використовуючи менше даних з новими функціями, такими як режим галереї для завантаженого контенту. Карти Go тепер пропонують навігацію, яка дає змогу людям з пристроями Go або нестійкими з`єднаннями використовувати покрокові інструкції", – зазначили у Google.

Перші смартфони з Android Pie (Go Edition) з'являться в продажу восени.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно