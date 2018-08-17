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Google представила операційну систему Android 9.0 Pie для бюджетних смартфонів

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Google представить Android 9.0 Pie (Go edition)
Google представить Android 9.0 Pie (Go edition) / Фото з відкритих джерел

Компанія Google офіційно представила версію операційної системи Android 9.0 Pie для бюджетних смартфонів (Go edition). Ця ОС підходить для недорогих пристроїв, що мають гігабайт пам’яті.

Як запевняють у Google, Android 9.0 Pie (Go edition) допомагає вирішити найбільш поширені проблеми власників смартфонів початкового рівня: зберігання даних, продуктивність, управління даними, безпека тощо.

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Окрім того, ця операційна система отримає спеціальні додатки Go, створені для недорогих смартфонів. 

Також оновляться ключові програми. Наприклад, з'явилася можливість зачитувати веб-сторінки вголос з виділенням кольором кожного читаного слова.

"YouTube Go спрощує перегляд відео, використовуючи менше даних з новими функціями, такими як режим галереї для завантаженого контенту. Карти Go тепер пропонують навігацію, яка дає змогу людям з пристроями Go або нестійкими з`єднаннями використовувати покрокові інструкції", – зазначили у Google.

Перші смартфони з Android Pie (Go Edition) з'являться в продажу восени.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Android Інтернет Google
Джерело: 24 Канал
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