Google розробляє фітнес-помічника: чим цікава новинка

Корпорація Google працює над створенням фітнес-асистента, який отримає назву Google Coach. Помічник працюватиме на пристроях під управлінням Wear OS. Окрім того, сервіс самостійно підбиратиме типи тренувань, які підходять конкретному користувачу, слідкуватиме за їх виконанням та даватиме рекомендації для складання персональної дієти.

Про це повідомляє AndroidPolice.

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Незважаючи на статус асистента, Google Coach не зможе взаємодіяти з користувачем за допомогою голосу, на відміну від Google Assistant. За навними даними, фітнес-асистент, найімовірніше, буде просто надсилати повідомлення про заплановані тренування, меню та інші справи, які слід виконати за день.

Достеменно невідомо, як Google Coach буде співіснувати з фітнес-трекером Google Fit. Можливо, Google в характерній їй манері наважиться на ребрендинг сервісу з подальшим оновленням його функціональних можливостей, а, можливо, дозволить їм доповнювати один одного, існуючи як самостійні продукти.



Google Coach працюватиме лише на Wear OS

Важливою відмінністю Google Coach від Google Fit, крім більш широкого спектру можливостей, є орієнтованість на використання виключно в годиннику. Наручна електроніка, на думку Google, здатна забезпечити значно більш ефективний трекінг активності користувачів, ніж будь-які смартфони.

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