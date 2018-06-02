Google співпрацював з Міноборони США і намагався це приховати

Компанія Google в рамках одного зі своїх проектів співпрацювала з Пентагоном.

Як пише видання The Intercept, йдеться про проект Project Maven.

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За даними джерела видання, на цьому проекті Google мав намір заробити 15 мільйонів доларів впродовж перших півтора року роботи з перспективою значного зростання доходів.

Один з провідних експертів Google заявив, що компанія таємно створює для Пентагону зброю та технології на основі штучного інтелекту.

Я навіть не уявляю, що почнеться, якщо ЗМІ дізнаються про те, що Google таємно створює для Пентагону зброю і технології на основі штучного інтелекту,

– цитує видання одного з провідних вчених Google Cloud Фей-Фей Лі.

Наприкінці травня розгорівся скандал через те, що корпорацію звинуватили у шпигунстві.