Google випустила рекомендації щодо розміщення вирізів в екрані

В першій бета-версії Android P компанія Google представила нативну підтримку вирізів в дисплеях, які набрали великої популярності серед виробників смартфонів. Тепер, коли до релізу нової версії Android залишилося зовсім небагато, пошуковий гігант випустив офіційні рекомендації для OEM-виробників з розміщення вирізів в екранах.

Про це повідомляє Android Authority.

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В Google зазначають, що смартфони швидко рухаються в бік зменшення рамок і збільшення пропорцій. На цих пристроях вирізи в дисплеях є популярним способом досягнення безрамковості, виділяючи місце для важливих датчиків на передній панелі. На даний момент випущено вже 16 пристроїв з вирізами від 11 OEM-виробників, а деякі з них успішно беруть участь в програмі бета-тестування Android P.

Дисплеї з вирізами надають відмінну можливість продемонструвати вашу програму. Це також означає, що зараз важливіше, ніж будь-коли, переконатися, що ваше ПЗ забезпечує відмінний досвід роботи на пристроях з одним або двома вирізами, а також на смартфонах з співвідношенням сторін 18: 9 і більше,

– йдеться в блозі Google .

У керівництві Google для OEM-виробників є декілька рекомендацій по розміщенню острівця в екрані. Це необхідно для того, щоб дизайн пристроїв не йшов врозріз з правилами створення програмного забезпечення для розробників. Так, Google вкрай не рекомендує виробникам робити кілька виїмок на одній стороні. Крім того, компанія категорично проти використання більше двох вирізів і їх розташування на довгих сторонах дисплея.



Приклад неправильного розміщення двох вирізів

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Google рекомендує розробникам подбати про коректне відображенні контенту не тільки на пристроях з "чубчиком", а й на витягнутих екранах із співвідношенням сторін 18:9 або більше. Компанія впевнена, що в ідеалі додатки повинні адаптуватися до різних пропорцій дисплеїв.

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