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Google запустила сервіс, який прогнозує дату смерті

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Google запустила сервіс, який прогнозує дату смерті
Google запустила сервіс, який прогнозує дату смерті / Фото з відкритих джерел

Корпорація Google створила сервіс, який може спрогнозувати дату смерті. Ця технологія працює на базі штучного інтелекту. Вона аналізує стан здоров'я та на основі цього прогнозує дату смерті людини.

Про це пише akket.com.

Як стверджують розробники, прогноз має похибку до кількох тижнів.

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У Google сподіваються, що незабаром ця технологія стане корисною медикам, вона полегшить роботу і дасть змогу поставити більш точний діагноз. Адже цей сервіс буде автоматично вираховувати тривалість лікування, ймовірність його успішності тощо.

Цей сервіс працює на основі нейронної мережі і враховує сукупність даних про пацієнта, таких як вік, стать, національну приналежність, рівень інтелекту, фізичні показники здоров'я, роботу серця тощо.

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Теги: Техно Google Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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