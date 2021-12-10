Він є акредитованим посередником між авторами творів та тими, хто їх використовує. На першому засіданні адвокати, які представляють інтереси десятків українських радіостанцій, звернулися до суду з вимогою відхилити цей позов. Мовляв, Український музичний альянс порушив законну процедуру узгодження тарифів.

Ця справа не може бути розглянута в даному засіданні і заява підлягає поверненню. Оскільки не було дотримано позивачем досудового врегулювання спору, який передбачений як обов’язковий згідно із законом. Тарифи, які вказані в позовній заяви, сторонами не обговорювались користувачами і позивачем,

– пояснила адвокатеса Ірина Городецька, яка представляє інтереси радіостанцій.

"На нашу думку недотримано вимог досудового врегулювання, тому що переговори, які були проведені, і тарифи, які обговорювались – це були тарифи 2019 року, наразі вони звернулись з геть новими проєктами тарифів, які не обговорювались і не було дотримано процедури переговорів, яка є на сьогоднішній день", – зазначив адвокат Національної асоціації медіа Олег Солімчук.

Адвокати також вважають, що тарифи мають бути економічно обґрунтованими, а формула розрахунку роялті запропонована музичним альянсом – не враховує критеріїв передбачених законом.

Сама формула тарифів не передбачає, що вони можуть бути встановлені на якийсь певний час, на майбутнє. Тому ось ця вада і не дозволяє нам взагалі розглядати тарифи в судовому засіданні, які просить позивач затвердити,

– додав адвокат, який представляє інтереси радіостанцій Андрій Павленко.

В Альянсі ж вважають, що мають усі підстави встановлювати тарифи рішенням суду.

"Закон все ж таки не передбачає досудового врегулювання певного спору. А говорячи про проведені переговори – офіційні переговори щодо встановлених тарифів, то вони справді були проведені", – сказав директор "Українського музичного альянсу" Павло Калениченко.

За словами адвокатів, Український музичний альянс через суд намагається визначити непосильний для багатьох станцій розмір виплат.

На сьогоднішній день вони зобов’язали збільшити тарифи для деяких користувачів в 40 разів у порівнянні з періодами, які були раніше, а для деяких і в сотні разів. У зв’язку з цим є велика ймовірність того, що велика частина радіостанцій, особливо це стосується регіональних станцій, які діють на території України, то вони просто припинять свою діяльність,

– пояснив адвокат Національної асоціації медіа Олег Солімчук.

Адвокати радійників закликають Альянс визначити справедливий розмір роялті, який можна буде сплачувати. А не виставляти тариф, здатний призвести до закриття станцій. Наступне підготовче засідання за цією справою судом має відбутися 16 лютого.