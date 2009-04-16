Гості вже йдуть

Місія Міжнародного валютного фонду пакує валізи.

У п’ятницю представники МВФ, від якого Україна чекає другого траншу кредиту, завершує роботу. Чи отримає найближчим часом Україна 1,9 мільярда доларів невідомо - рішення поки не прийнято.Втім позивні сигнали таки є. Напередодні стало відомо, що місія МВФ думає збільшити суму другого траншу кредиту та дозволити покрити позикою дефіцит державного бюджету. Поганий жарт може зіграти хіба той факт, що Верховна Рада не захотіла навіть братись за розгляд принципових для МВФ законопроектів. Мова йде про документи, які стосуються фінансових справ НАК "Нафтогаз" та Пенсійного фонду.