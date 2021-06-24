Саме для поціновувачів комфорту та сучасного дизайну, якісного сервісу і смачної їжі у Трускавці відкрито найновіший ексклюзивний готель RAYMOND.

Дизайн, особливості та ціни

RAYMOND – спроектований за принципом бутик-готелю та налічує 21 дизайнерський номер, один з яких доступний для людей з інвалідністю. Кожен номер – зі своїми особливостями та унікальними рішеннями. Наприклад, двомісний стандарт поєднує комфорт та практичність, а завдяки панорамним вікнам, відкриває для гостей неймовірні краєвиди курорту.

Якщо ж потрібен номер з окремими спальними місцями, то готель RAYMOND пропонує твін-стандарт. Для сімейного відпочинку є двокімнатний номер, з дитячою спальнею.

Чим же особливі в готелі Раймонд номери напівлюкс та люкс? Перший – оснащений двома французькими балконами, тішить гостей інтер'єром, який сподобається навіть найвибагливішим критикам. Другий – це номер люкс, для поціновувачів комфорту та зручності, ідеально підходить всім, хто вміє поєднувати роботу та відпочинок.

Найекстравагантнішою окрасою готелю є представницький номер. Завдяки вдалому дизайнерському рішенню він легко адаптується як для комфортного відпочинку, так і для особливих відвідин. Просторий номер поділений на зони відпочинку та активностей. Розкішним його доповненням є наставна ванна і краєвид з панорамного вікна.

Кожен номер готелю оснащено системою клімат-контролю, телевізором та сейфом для зберігання особистих речей. Для гостей доступний безкоштовний Wi-Fi та паркінг.

Комфорт створюють послуги

А як щодо послуг? В готелі RAYMOND вони на найвищому рівні. Адже гостей тут радо зустрінуть та допоможуть дістатися в готель швидко і з комфортом.

Родзинкою є власне SPA. Фінська та римська сауни, контрастний душ, фіто-бар, ранкова йога та інші СПА-процедури допоможуть розслабитись, відчути легкість та гармонію тіла і душі.

Смачно нагодують у ресторані готелю, який працює за принципом шведського стола. Сніданок, обід та вечерю ви можете обрати з багатьох авторських страв на ваш смак. А якщо запрацювалися чи просто бажаєте усамітнитися, можна безкоштовно скористатися послугою Room service. Все, що ви замовите по телефону, вам принесуть просто в номер. Тут широкий асортимент закусок, гарячих страв європейської та української кухні, десертів і напоїв. Зранку вас, обов'язково, чекатимуть фреші, смузі і запашна випічка. А різноманіття кавових напоїв, задовольнить найвимогливіших гурманів.

Для комфортного перебування в готелі RAYMOND пропонують додаткові послуги: прання чи прасування одягу, екскурсійні програми, дозвілля для дітей, оренда електросамокатів та велосипедів, консьєрж-сервіс, професійний масаж та послуги косметолога. Ввічливий персонал вислухає та допоможе в усіх ваших питаннях, щоб у вас залишились лише приємні спогади від перебування тут. Так адміністрація підтримує не тільки репутацію свого готелю, а й славного бургомістра Дрогобича та фундатора Трускавця Яроша Раймонда, на честь якого і названо готель RAYMOND.

Готель з історією

Хто ж ця людина, Раймонд Ярош? Саме він, будучи бургомістром Дрогобича, повірив у туристичний потенціал Трускавця, і зробив усе, щоб курорт, за короткий час, зрівнявся з відомими оздоровницями Європи. Завдяки йому у місті з'явилася електрика, транспорт, залізниця, дороги, заможні вілли, а Трускавець став одним з улюблених місць відпочинку європейського панства. Раймонд Ярош особисто був власником двох готелів і добре знав, що таке якісний сервіс. Тож місце для готелю RAYMOND обрали невипадково – він розташований на тій самій вулиці, де були готелі пана Яроша. А це – в самому серці Трускавця, де зосереджені всі основні історичні пам'ятки. І поруч з курортним парком та нижнім бюветом.

Гостинно просимо

RAYMOND – це сучасний, стильний, інноваційний готель, який завжди перевищує очікування. Тут радо приймають відвідувачів та роблять усе, щоб їхнє перебування було максимально комфортним. Гостей, у яких День народження, персонал готелю вітає по особливому, адже щиро радіє кожному клієнту. А ще тут вміють зберігати таємниці… Якщо ви маєте намір освідчитись вашій коханій, то вам з радістю допоможуть організувати незабутню романтичну атмосферу, з усіма необхідними декораціями, солодощами та неочікуваними сюрпризами. Такі незабутні та зворушливі події в готелі RAYMOND вже стали традиційними.

Переконайтесь самі! Запрошуємо скористатись пропозицію 5 денної відпустки, яка включає цікаву програму, релакс та комфортний відпочинок.

Готель RAYMOND розташований за адресою: м. Трускавець, вул. Степана Бандери, 21. Забронювати номер можна за телефоном: 38(067)-8077-000, 38(067)-0977-000