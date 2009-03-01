Собака - щирий та відданий друг людини!

Ця істина давно відома і не потребує підтвердження. Але коли чотирилапих друзів у тебе десяток, то і уваги та любові вони потребують набагато більше! Чому б тоді не зібрати їх разом у спеціальному п’ятизірковому готелі для собак - вирішили автори нової сімейної комедії.За сюжетом, під час прогулянки двоє дітей натрапляють на покинутий будинок, в якому вже тривалий час живуть бездомні тварини. Брюс та Остін вирішують допомогти їм і відкривають фешенебельний готель, де собаки різних порід могли б їсти за одним столом, купувати чоботи для гризні та ходити у спеціально-спроектований туалет.Режисер фільму Тор Фреденталь. В ролях - новачки на кіноекрані Джейк Остін та Ема Робертс, а також Кайла Прат, Ліза Кадроу та Леслі дель Розаріо. Веселий сімейний фільм "Готель для собак" вже у кіно.