Готель "Гастверк".

Останні кілька років індустріальний район західного Гамбурга прикрашає досить незвична будівля.

Це - готель, розташований на території колишнього газового заводу та складу вугілля, збудованого у 1896 році. Дизайнерка інтер'єрів Сибілль фон Хайден була учасницею креативної команди цього проекту. Готельний бар Rive, у якому панують теплі кольори, - одне з її улюблених місць.Сибілль фон Хайден (дизайнера): "Ми дуже ретельно підбирали та використовували матеріали. Ми хотіли перенести тепло червоних цегляних зовнішніх стін всередину включно з кольорами".Цей готель є дизайнерським шедевром з ледь відчутним східним впливом. Площа фойє - 900 квадратних метрів. Готель спланували так, аби всередині було просторо та світло - успішне поєднання абстрактної естетики та оригінальних будівельних матеріалів.Сибілль фон Хайден (дизайнера): "Ми хотіли зберегти індустріальний характер, відчуття того, що тут була фабрика. Це можна побачити, дивлячись на бетонні стіни. Ми їх не чіпали".Голі стіни у дорогих номерах. Простенький дизайн ідеально гармонує із старими цегляними стінами. Кай Голлманн - менеджер готелю, саме у нього з'явилась ця ідея. Оздоровчі та відпочинкові зони - теж його замисел. Завдяки йому оригінальні індонезійські скульптури та декорації інтер'єру роблять це місце ідеальним для відпочинку чи роздумів.Кай Голлманн (менеджер готелю): "Я завжди мріяв спроектувати власний готель. Але, звісно, знав, що не можу дозволити собі готель таких розмірів, однак все інше мене не цікавило. Отож, я завжди шукав щось незвичайне".Потім він знайшов старий газовий завод. Розвиток будівництва - неймовірний. Зовнішні стіни, на які діє розпорядження про охорону, зберегли, а інтер'єр повністю зруйнували. Велетенський дах, до прикладу, частково засклили. Ці амбітні ідеї належать гамбурзькому архітектору Клаусу Пітеру Ланге.Клаус Пітер Ланге (архітектор): "Дуже важливо було показати велетенські розміри холу. Ми хотіли залишити фронтальну стіну відкритою, аби ця 90-метрова площа сповна вразила людей".А завдяки 33-метровій висоті вас точно не покине відчуття неосяжності. Це - романтично забарвлена данина індустріальній епосі. Унікальна атмосфера захоплює не лише відвідувачів.Портьє (готель "Гастверк"): "Мені дійсно подобається тут працювати, адже середовище тут дуже привабливе завдяки архітектурі. У нас бувають дуже цікаві гості, і їх інтригують архітектурні особливості готелю".Метрдотель (готель "Гастверк"): "Дуже чудово. Мені цікаво тут працювати, це - щось зовсім інше".Бармен (готель "Гастверк"): "Мені подобаються дизайнерські готелі, місця, з якими я можу себе ототожнити".Завдяки поєднанню сучасного і традиційного, гармонії старого та нового дизайнів цей готель - унікальний. Це - історія, яку відчувають усі відвідувачі.