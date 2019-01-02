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      Готівковий курс валют 2 січня: гривня розпочала рік падінням

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      Готівковий курс валют на сьогодні 02.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 2 січня в Україні / lexinform.com.ua

      Курс гривні щодо євро та долара 2 січня на готівковому ринку знизився у порівнянні з кінцем грудня.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро в перший робочий день року купували по 31,42 гривні (+9 копійок в порівнянні з 28 грудня), а продавали – по 32,15 гривні (+21 копійка).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар також подорожчав – 2 січня його купували по 27,66 гривні (+9 копійок), а продавали – по 28,10 гривні (+17 копійок).

      За курсом валют від НБУ 29 грудня долар додав у ціні 23 копійки і коштував 27,68 грн. Євро подорожчав на 48 копійок – до позначки 31,71 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Джерело: 24 канал
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