Готівковий курс валют 6 серпня: долар невпинно росте

Курс гривні щодо євро та долара 6 серпня на готівковому ринку продовжує падати. Щодо євро гривні ще вдається зберігати якусь стабільність, а от долар росте суттєвіше.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у понеділок купували по 31,26 грн (так само, як і в п'ятницю), а продавали по 31,86 грн (на 2 копійки дорожче, ніж у п'ятницю).

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Долар купували по 27,09 грн (+6 копійок), а продавали по 27,46 грн (на 9 копійок дорожче порівняно з п'ятницею).

За курсом валют від НБУ 6 серпня долар подорожчав на 8 копійок – до 27,09 грн. Євро у свою чергу додав у ціні 3 копійки, і коштував 31,40 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. З квітня до початку липня курс "зеленого" тримався в коридорі 25,9-26,25 гривні, а з початку липня долар почав щодня додавати у ціні кілька копійок.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння – наприкінці травня його купували по 30,1 гривні. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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