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      Готівковий курс валют 19 вересня: євро і долар далі падають

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      Готівковий курс валют на сьогодні 19.09.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 19 вересня в Україні / 24 Канал

      Курс гривні щодо євро та долара 19 вересня на готівковому ринку продовжує зміцнюватися.

      Долар у четвер подешевшав на 9 копійок – купували його за 24,50 грн, а продавали по 24,76 грн, свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро купували за 26,98 грн (на 8 копійок дешевше, ніж у середу), а продавали по 27,38 грн (-7 копійок).

      За курсом валют від НБУ 19 вересня долар подешевшав на 9 копійок і коштував 24,67 грн. Євро подешевшав на 4 копійки і коштував 27,27 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар-Гривня Долар Гривня
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