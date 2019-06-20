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      Готівковий курс валют 20 червня: євро підскочив

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      Готівковий курс валют – курс долара та євро на сьогодні 20 червня 2019
      Готівковий курс валют 20 червня в Україні / bednota.com

      Курс гривні щодо євро 20 червня на готівковому ринку суттєво впав після тривалого зміцнення. Курс долара майже не змінився.

      Долар у четвер купували по 26,22 грн (на 1 копійку дешевше, ніж у середу), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 26,47 грн (-1 копійка).

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      Євро купували по 29,43 грн (+11 копійок), а продавали по 29,86 грн (+12 копійок).

      За курсом валют від НБУ 20 червня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 26,33 грн. Євро втратив у ціні всього 1 копійку і коштував 29,51 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют Євро Гривня
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