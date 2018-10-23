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      Готівковий курс валют 23 жовтня: євро дешевшає, долар росте

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      Готівковий курс валют 23 жовтня в Україні
      Готівковий курс валют 23 жовтня в Україні / podrobnosti.ua

      Курс гривні щодо євро та долара 23 жовтня на готівковому ринку суттєво не змінився. Євро подешевшав на кілька копійок, а долар навпаки додав у ціні.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у вівторок купували по 32,06 грн, що на 3 копійки дешевше, ніж у понеділок. Продавали європейську валюту по 32,50 грн (-5 копійок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 28 грн (на 3 копійки дорожче порівняно з понеділком), а продавали по 28,21 грн (+2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 23 жовтня долар подешевшав на 10 копійок і коштував 28,08 грн. Євро теж подешевшав – на 4 копійки – до позначки 32,28 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Чому зросли ціни на газ: пояснення Кабміну

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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