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      ГПУ викликала Михайла Добкіна на допит: що про це відомо

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      Михайло Добкін також був головою Харківської обласної державної адміністрації
      Михайло Добкін також був головою Харківської обласної державної адміністрації / 5.ua

      Генеральна прокуратура викликала Михайла Добкіна на допит. З'явитися там він має 25 липня об 11 ранку.

      Про те, що Добкіна викликають на допит, свідчить повістка на сайті ГПУ.

      Читайте також: Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо

      Добкіна хочуть допитати як свідка у справі замаху на вбивство екс-президента України Віктора Януковича в лютому 2014 року

      Тоді Добкін очолював Харківську область. А про те, що на тодішнього президента готували замах, сам розповів під час допиту у іншій справі – про держзраду ексгаранта.  

      Що відомо про Добкіна- був головою Харківської облдержадміністрації
      - депутат Верховної Ради України восьмого скликання
      - у 2013 — 2014 роки виступав з різкою критикою Євромайдану: опозиціонерів назвав "виродками", а мітингувальників — "веселими клоунами"
      - 10 березня 2014 екс-очільника Харківської ОДА Михайла Добкіна було затримано у Генпрокуратурі за переховування від слідства, Ахметов виступив з заявою-проханням про захист і звільнення Добкіна під заставу; Шевченківський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу для Добкіна як підозрюваного у кримінальній справі щодо "зазіхання на територіальну цілісність України" у вигляді домашнього арешту
      - 2014 року ЦВК зареєструвала Михайла Марковича Добкіна кандидатом у президенти України від "Партії регіонів"
      - 2017 року позбавлений недоторканності через підозри у махінаціях з земле
      - був членом партії "Опозиційни блок"
      - на виборах у ВРУ 2019 року був №15 у списку "Опоблоку", у висновку – не пройшов до парламенту

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      Теги: Новини України ГПУ Михайло Добкін Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
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