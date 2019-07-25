ГПУ викликала Михайла Добкіна на допит: що про це відомо

Генеральна прокуратура викликала Михайла Добкіна на допит. З'явитися там він має 25 липня об 11 ранку.

Про те, що Добкіна викликають на допит, свідчить повістка на сайті ГПУ.

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Добкіна хочуть допитати як свідка у справі замаху на вбивство екс-президента України Віктора Януковича в лютому 2014 року

Тоді Добкін очолював Харківську область. А про те, що на тодішнього президента готували замах, сам розповів під час допиту у іншій справі – про держзраду ексгаранта.

Що відомо про Добкіна- був головою Харківської облдержадміністрації

- депутат Верховної Ради України восьмого скликання

- у 2013 — 2014 роки виступав з різкою критикою Євромайдану: опозиціонерів назвав "виродками", а мітингувальників — "веселими клоунами"

- 10 березня 2014 екс-очільника Харківської ОДА Михайла Добкіна було затримано у Генпрокуратурі за переховування від слідства, Ахметов виступив з заявою-проханням про захист і звільнення Добкіна під заставу; Шевченківський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу для Добкіна як підозрюваного у кримінальній справі щодо "зазіхання на територіальну цілісність України" у вигляді домашнього арешту

- 2014 року ЦВК зареєструвала Михайла Марковича Добкіна кандидатом у президенти України від "Партії регіонів"

- 2017 року позбавлений недоторканності через підозри у махінаціях з земле

- був членом партії "Опозиційни блок"

- на виборах у ВРУ 2019 року був №15 у списку "Опоблоку", у висновку – не пройшов до парламенту