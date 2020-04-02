Грабіжники під виглядом поліції напали на сім’ю підприємців
Злочинці у формі з написом "поліція" скоїли розбійний напад на родину підприємців на Одещині.
П’ятеро невідомих у масках та одязі з написом "поліція" увірвалися до приватного будинку одеських підприємців, повідомляє УНН.
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Грабіжники напали на господаря та його дружину. Їх побили та одягли на голови пластикові пакети, після чого почали вимагати гроші. Зловмисники заволоділи грошима на суму понад 50 тисяч доларів, а також ювелірними виробами та мисливською рушницею.
Зловмисники викрали автомобіль потерпілих і втекли з місця події.
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