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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Гран Торіно"

Фільм дня 13:37, 12 квітня 2009 427

За свою власність він буде боротися до скону.

Колишній автомеханік Уолт Ковальські проводить безтурботні, але полишені будь-якого сенсу дні: порається по господарству, п’є пиво та раз на місяць відвідує перукаря. Ветеран Корейської війни нещодавно втратив дружину, старі друзі-сусіди або переїхали, або померли. Замість них - лише підозрілі латиноси, афроамериканці та хмони. Уолт довіряє лише своєму псу Дейзі. Доживаючи останні дні, він лише спостерігає за оточуючими та їхнім життям. Але після ночі, коли підлітки намагалися вкрасти його "Гран Торіно", у чоловіка відкривається друге дихання.Режисер фільму Клінт Іствуд, який ще й зіграв одну з головних ролей. Також у стрічці знялись Джеральді Х’юз, Джон Керрол Лінч та Браян Хоу. Бюджет картини - 35 мільйонів доларів. Драматичний бойовик "Гран Торіно" в українських кінотеатрах з’явиться незабаром. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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