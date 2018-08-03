Гравець "Шахтаря" Мораєс не потис руки футболістам "Динамо" перед початком матчу

Протистояння київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" отримало нового головного персонажа. Ним став колишній нападник киян, а тепер форвард "гірників" Жуніор Мораєс.

Бразилець перебрався до "Шахтаря" влітку 2018 року у статусі вільного агента, чим викликав чималий гнів серед уболівальників. А також неприязнь себе вже колишніх партнерів. Все це "вилилося" в те, що у матчі за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо" гравці київського клубу не потисли руку Мораєсу під час привітань команд.

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Варто зазначити, що інцидент набрав чималого голосу. При цьому у "Шахтарі" запевняли, що "всі гравці потиснули руку Мораєсу після матчу".

Тепер же перед матчем "Динамо" проти "Шахтаря" у Києві на НСК "Олімпійський" 3 серпня Мораєс сам не подав руки гравцям "Динамо". Він пройшов повз них з опущеними руками.

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