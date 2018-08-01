Гравець збірної Росії потрапив у ДТП і розбив машину за 9 мільйонів рублів
Футболіст збірної Росії і "Краснодару" Федір Смолов потрапив у ДТП в ніч на 1 серпня.
Смолов був за кермом автомобіля BMW M5 First Edition. Це обмежена версія автомобіля, яка в Росії представлена лише 20 екземплярами. Вартість автомобіля починається від 8,9 млн рублів.
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За попередніми даними, в аварії у Краснодарі ніхто не постраждав. Про причини ДТП поки не повідомляється. Машина отримала сильні пошкодження кузова.
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Джерело: 24 Канал
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