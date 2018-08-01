18:03
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Гравець збірної Росії потрапив у ДТП і розбив машину за 9 мільйонів рублів

268 Читать новость на русском
Федір Смолов потрапив у ДТП
Федір Смолов потрапив у ДТП

Футболіст збірної Росії і "Краснодару" Федір Смолов потрапив у ДТП в ніч на 1 серпня.

Смолов був за кермом автомобіля BMW M5 First Edition. Це обмежена версія автомобіля, яка в Росії представлена лише 20 екземплярами. Вартість автомобіля починається від 8,9 млн рублів.

Читайте також: Під час ЧС-2018 своє існування припинили 11 російських клубів, – екс-футболіст збірної Росії

За попередніми даними, в аварії у Краснодарі ніхто не постраждав. Про причини ДТП поки не повідомляється. Машина отримала сильні пошкодження кузова.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Огляд матчів NHL: Перемоги святкують “Нью-Йорк”, “Фінікс” і “Бостон”
 1 листопада 2013 , 11:27
Eurocup: Український "Хімік" зазнав першої поразки
 7 листопада 2013 , 09:47
Серія А, 23 тур: "Ювентус" карають у Вероні, "Дженоа" обходить "Мілан". ФОТО. ВІДЕО
 9 лютого 2014 , 18:46
"Шахтар" повернеться на "Львів Арену"
 8 жовтня 2014 , 12:13
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук