Гравець збірної Росії потрапив у ДТП і розбив машину за 9 мільйонів рублів

Футболіст збірної Росії і "Краснодару" Федір Смолов потрапив у ДТП в ніч на 1 серпня.

Смолов був за кермом автомобіля BMW M5 First Edition. Це обмежена версія автомобіля, яка в Росії представлена лише 20 екземплярами. Вартість автомобіля починається від 8,9 млн рублів.

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В Краснодаре Федор Смолов разбил машину за 9 млн рублей



https://t.co/3TLlaXBH8G pic.twitter.com/l5TlH2yNn6 — Кубанские Новости (@kubnewsru) 1 августа 2018 г.

За попередніми даними, в аварії у Краснодарі ніхто не постраждав. Про причини ДТП поки не повідомляється. Машина отримала сильні пошкодження кузова.

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