Грибам - ні!

Гриби - поза законом.

Суд Нідерландів підтвердив заборону на галюциногенні гриби. Раніше повідомлялося, що об’єднання так званих "смарт-шопів" подало позов у апеляційний суд Гааги проти рішення міністра охорони здоров’я про заборону на продаж та промислове виробництво галюциногенних грибів. Позивачі стверджували, що шкідливість їхнього продукту не була науково доведена, а рішення уряду порушує права підприємців та споживачів.Зазначимо, заборона була запроваджена у Нідерландах у грудні минулого року, після кількох летальних випадків пов’язаних із вживанням галюциногенних грибів. До прийняття заборони у Нідерландах було 6 великих підприємств із вирощування галюциногенних грибів, які продавалися у 180 крамницях. Річний обіг у цьому бізнесі складав від 15 - до 20 мільйонів доларів. При цьому понад 90% продукції купували іноземні туристи.