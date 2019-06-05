Гривня повільно падатиме до 2022 року: прогноз Кабміну

До кінця 2019 року курс гривні опуститься до 28 гривень за долар, до 2022-ого – до 30,7 гривні. На такому прогнозі Кабінет Міністрів ухвалив Середньострокову стратегію управління держборгом України на 2019-2022 роки.

Середній курс гривні до долара у наступні роки складе:

у 2019 році – 27,4 гривні за долар;

у 2020 році – 28,2 гривні за долар;

у 2021 році – 29,4 гривні за долар;

у 2022 році – 30 гривень за долар; до кінця року – 30,7 гривні за долар.

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Курс долара до євро очікується на рівні близько 1,145 до 1 відповідно. Тобто, якщо у 2022 році за долар доведеться викласти 30,7 гривні, то євро буде коштувати близько 35,2 гривні.

Згідно із прогнозом Кабміну, до кінця 2019 року темпи економічного зростання сповільняться з 3,3% до 2,8%. Проте з 2020 року економіка України набиратиме оберти:

у 2020 році економічне зростання спостерігатиметься на рівні до 3,3%;

у 2021 році – до 3,8%;

у 2022 році – до 4, 1%.

Щодо держборгу, то у 2019 році він знизився. На кінець 2018 року він складав 52,3% ВВП, у 2019 році – це вже 51,1% ВВП. А до 2022 року впаде до 42,4% ВВП.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський називає чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні.

Що стосується дефолту – це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією,

– заявив президент.

Ці чутки з'явились після заяви олігарха Ігоря Коломойського про те, що Україна повинна взяти приклад Греції та Аргентини і оголосити дефолт, бо виплати за зовнішнім боргом становитимуть максимум цього і наступного року.

Що потрібно знати про наслідки дефолту: інфографіка