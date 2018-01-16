Гривня рекордно падає: нардеп розповів, до якого курсу готуватись

Згідно з повідомленням НБУ, 17 січня євро коштуватиме більше 35 гривень, долар поступово наближається до 29 гривень. Є кілька причин, що призводять до рекордного падіння гривні.

Про це розповів екс-віце-прем'єр-міністр України, голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі, народний депутат Леонід Козаченко в коментарі виданню "Обозреватель".

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"Ми знаємо, що коливання курсу залежить від золотовалютних резервів. А також від того, чи відбувається інфляція і емісія, друкуємо ми гроші чи ні. У даній ситуації, яка спостерігається, можна констатувати: не всі добре", – каже нардеп.

Він нагадав, що Україна не збільшує експорт, а значить є дефіцит з надходженнями валюти.

При цьому Козаченко впевнений, що курс долара до кінця поточного року ще буде рости, але не перевищить 30 гривень.

"Більше 30-ти може бути тільки в разі якихось радикальних змін як в політиці, так і економіці", – сказав він.