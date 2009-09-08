Гривня укріплюється

Гривня почала укріплюватися - протягом 8 вересня - на 10 копійок.

Торги на міжбанківській біржі завершилися пропозицією американської валюти на рівні 8 гривень 80 копійок за долар.За інформацією учасників ринку Національний банку України на спецаукціоні продавав валюту в середньому по 8 гривень 32 копійки за долар. Вперше для потреб юридичних осіб. Загалом було продано 64 млн. дол.Зазначимо, спочатку року Національний банк України продав учасникам валютного ринку близько 8 мільярдів доларів. З них 900 мільйонів - на спецаукціонах. За словами голови НБУ Володимира Стельмаха протягом вересня Нацбанк готовий витратити ще 1 мільярд доларів із золотовалютних резервів на підтримку національної валюти. При цьому НБУ відмовляється від прямих інтервенцій на міжбанк і планує здійснювати їх шляхом аукціонів.